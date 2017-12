Novo ministro da Saúde diz representar PMDB e sanitaristas O novo ministro da Saúde, José Gomes Temporão, afirmou após ser empossado que se sente como um representante do PMDB e também dos médicos sanitaristas brasileiros. "Eu me sinto bem confortável nessa dualidade", ressaltou. Temporão lembrou que toda a sua história foi ligada ao sanitarismo e que sua missão no ministério é melhorar a situação do sistema público de saúde no País. "Sou filiado ao PMDB e tenho o apoio do governador do Rio", disse. "Fiquei tranqüilo o tempo todo, confiando no tirocínio do presidente da República, que optou por me indicar, e parece que o PMDB agora me recebe de braços abertos como seu quinto ministro." Temporão disse ainda que sua postura será sempre batalhar por mais recursos para a saúde no governo e no Congresso. "Eu diria que o orçamento da saúde pública é razoável. Nem que é gravemente insuficiente, nem é bom. É razoável", afirmou o ministro. "Mas a gente tem que buscar sempre mais recursos para essa importante política social." Perfil Médico de 55 anos, Temporão é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Especialista em doenças infecciosas e tropicais, é mestre em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e doutor em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da Uerj. Desde 2005, Temporão ocupava a Secretaria de Atenção à Saúde (SAS) do Ministério da Saúde. O novo ministro também permaneceu por quase dois anos como diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer (Inca). Temporão foi secretário de Planejamento do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps), subsecretário de Saúde do Estado e da prefeitura do Rio de Janeiro, presidente do Instituto Vital Brazil, assessor-chefe de Planejamento da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro e presidente da Fundação para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico em Saúde da Fiocruz (Fiotec). (Com informações da Agência Brasil)