Novo ministro da Justiça toma posse nesta quarta

O novo ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, vai ser empossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quarta-feira, 10, em cerimônia no Centro Cultural Banco do Brasil. O ministro Tarso Genro, que está deixando o cargo para disputar as eleições para governador do Rio Grande do Sul, vai transmitir o cargo a Barreto às 11h30, no Salão Negro do Ministério da Justiça.

Luiz Paulo Barreto é funcionário de carreira. Entrou no ministério em 1983, aos 19 anos, por meio de concurso público e exerce a função de secretário executivo desde 2003. O novo ministro atuou na condução das políticas de segurança pública, implantação do Sistema Penitenciário Federal, reforma do Judiciário, processos de defesa da concorrência e do consumidor e no Programa de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Participam da cerimônia os presidentes do Congresso, José Sarney, e do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, além de ministros, parlamentares e assessores.