Novo mínimo terá maior valor mensal desde 1982, diz Marinho O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, destacou que o novo valor do salário mínimo, de R$ 380, que começará a vigorar em abril de 2007, será o maior valor real mensal desde novembro de 1982. Durante a cerimônia de assinatura do acordo com as centrais sindicais, o ministro ressaltou também que o ganho real do acumulado do salário mínimo, de 32,7%, entre 2003 a 2007, não deixa dúvidas do compromisso do governo do presidente Lula com a valorização do mínimo. Ele informou que o acordo vai de 2007 a 2023, e prevê revisões a cada quatro anos - em 2011, 2015 e 2019. Marinho disse ainda que o novo salário mínimo recupera o poder de compra do trabalhador de quase 30 anos. O ministro defendeu que o acordo se transforme em uma lei "para não ser meramente uma vontade e, sim, uma política". Marinho afirmou ainda não ter dúvida de que o novo salário mínimo vai permitir o aumento da massa salarial e da renda dos trabalhadores.