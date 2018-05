Novo marqueteiro já gravou

Liderado pelo filho do publicitário baiano Marcelo Simões, o Marcelinho, Geraldo Alckmin (PSDB) já gravou ontem pela manhã cenas para o horário eleitoral gratuito sob nova direção. A dupla Marcelo Simões e Raul Cruz Lima assumiu o marketing na véspera, depois da demissão de Lucas Pacheco. A nova roupagem deve ir ao ar nas inserções de hoje e no horário eleitoral de amanhã. Ontem à noite, o programa mostrou uma colagem de cenas exibidas anteriormente. Oficialmente, é Raul Cruz Lima, de 61 anos, um dos publicitários mais premiados de São Paulo, quem vai tocar o marketing da campanha de Alckmin em São Paulo. Com longa experiência em publicidade, mas pouca em campanha política, ele será apoiado por Simões, que já integrou a equipe de Duda Mendonça e de João Santana, atual consultor do Palácio do Planalto e marqueteiro da candidata do PT, Marta Suplicy. Simões virá a São Paulo nos finais de semana, segundo o Estado apurou, trabalhar in loco. No restante dos dias deixará tudo a cargo de Cruz e do filho. O marqueteiro foi convidado pessoalmente por Alckmin para atuar em conjunto com Pacheco, anteontem pela manhã. O publicitário e jornalista, que faz campanha em Ribeirão Preto para a candidata do DEM, Darcy Veras, chegou rapidamente a São Paulo e disponibilizou Cruz, argumentando que não poderia deixar a campanha de sua cliente no meio do processo eleitoral. Em nova rodada de conversa, à noite, com a presença de toda a nova equipe, Pacheco informou Alckmin de que não aceitaria receber ordens dos novos publicitários. O descontentamento do PSDB com Pacheco e a pressão para sua saída da campanha foram antecipados pelo Estado. Apesar da saída do marqueteiro, sua equipe continuará a trabalhar na campanha com Simões, Cruz e Marcelinho. A reportagem apurou que a ordem agora é fazer um programa "para cima", mostrando Alckmin "como ele é, um político que gosta de estar perto do povo", nas palavras de aliados. Com linha mais intimista, o novo programa deve passar longe de críticas aos adversários, seja em relação a Marta ou ao candidato à reeleição pelo DEM, Gilberto Kassab. A ordem é fazer, sim, comparações entre o jeito tucano e o petista de governar, e explorar, como querem aliados de Alckmin, as obras feitas pelo candidato à época em que governou São Paulo.