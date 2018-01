Novo líder do DEM, Ronaldo Caiado defende criação de CPIs Conhecida pela postura aguerrida na Câmara dos Deputados, o senador eleito Ronaldo Caiado (DEM-GO) foi indicado neste domingo, 1º, pela bancada líder do partido no Senado e já defende a criação de CPIs nesta legislatura. Há duas semanas, o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, revelou que a oposição articulou a criação de pelo menos três comissões parlamentares de inquérito: da Petrobras, do Setor Elétrico e do BNDES.