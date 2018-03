Novo grupo de sem-terra invade fazenda em Avaré-SP Um novo grupo de luta pela terra, que se autodenomina Radicais e Livres, estreou no cenário da reforma agrária paulista com a invasão ontem de uma fazenda de 380 hectares em Avaré (SP). É a 27ª fazenda invadida desde o início do ano no Estado. Os líderes mobilizaram 70 famílias - cerca de 150 pessoas, incluindo mulheres e crianças - para ocupar a propriedade que, segundo o coordenador Fábio Júnior, o "Baixinho", estava abandonada. Os sem-terra acamparam ao lado da sede e passaram a controlar o portão de entrada.