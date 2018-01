Novo governo terá desafio de refazer agenda, diz Bernardo O ministro do planejamento, Paulo Bernardo, reiterou que é fundamental ao próximo governo encarar o desafio de refazer a agenda legislativa, do setores produtivos e sua própria agenda de trabalho. Bernardo admitiu que a agenda do legislativo ficou paralisada por conta de um ano de crise política. "Por isso mesmo, é importante discutir logo após as eleições que ritmo de mudanças e reformas o próximo governo vai adotar", afirmou. O ministro defendeu a realização de um reforma política para resolver o problema de financiamento de campanhas e de representatividade, além das reformas tributária e da Previdência. Para ele, o ritmo de investimentos públicos nestes primeiros meses do ano está absolutamente dentro do planejado. "E não há indicador que aponte que o governo deixará de cumprir seus compromissos fiscais, como tem feito", destacou. Para Bernardo, apesar de 2006 ser um ano eleitoral, o País vive um quadro econômico tranqüilo, com inflação sobre controle, crescimento na atividade e no emprego. O ministro admitiu que o real apreciado, de fato, prejudica alguns setores exportadores. Mas considera que o câmbio reflete uma melhora nos investimentos estrangeiros no Brasil. O ministro também considerou "tranqüila" a forma pela qual o País passou pela turbulência externa dos últimos dias. Bernardo participou do evento Destaque Empresas de 2005, promovido pela Agência Estado na capital paulista.