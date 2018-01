Novo governador do MS prevê 2015 de 'dificuldades'

Prestes a tomar posse como governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB) acredita que 2015 será um ano de dificuldades financeiras. Em sua última reunião com o secretariado, esta semana, afirmou que "a previsão é de uma redução das receitas e aumento das despesas".

O tucano acredita que isso deve ocorrer devido um maior repasse de duodécimo aos poderes e da implantação dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários a diversas categorias.

A posse será realizada no fim da tarde desta quinta, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Azambuja recebe a faixa de governador do ex-chefe do Executivo Estadual, André Puccinelli (PMDB). Pouco depois, às 18h30, dá posse ao novo secretariado.