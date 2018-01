Novo general assume Comando Militar do Sudeste O Comando Militar do Sudeste, com base em São Paulo, terá a partir de hoje um novo titular. Na presença do comandante do Exército, general de Exército Enzo Peri, assumirá o posto o general de Divisão Adhemar da Costa Machado Filho, que substitui o general de Exército João Carlos Vilela Morgero. Tendo participado de missões do Exército brasileiro no Haiti, Morgero estava no cargo desde abril passado.