Novo garimpo descoberto no Amazonas é inspecionado Uma comissão formada por órgãos dos governos federal e estadual foram nesta sexta-feira a Apuí, a 453 quilômetros de Manaus, para visitar o "Eldorado do Juma", como está sendo chamado o garimpo descoberto há cerca de 25 dias, às margens do rio Juma, no sul do Amazonas. Os integrantes do grupo pretendem discutir com a cooperativa dos garimpeiros o trabalho que está sendo realizado na região. O novo garimpo já atraiu mais de 3 mil pessoas ao local desde que foi descoberto. A visita foi decidida em uma reunião realizada na quarta-feira, em Brasília, entre o governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), e a ministra da Casa Civil, Dilma Roussef. Os representantes dos órgãos federais chegaram na quinta-feira a Manaus e se reuniram com Braga e com o prefeito de Apuí, Antonio Roque Longo, que acompanha a comissão na viagem. Também participam da comitiva representantes da Polícia Federal (PF), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), do Serviço Geológico do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), do Ministério das Minas e Energia, da Polícia Militar (PM), da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, do Exército e da Aeronáutica.