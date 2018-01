Novo embaixador dos EUA no Brasil chega nesta terça a Brasília O novo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Clifford M. Sobel, chega nesta terça-feira a Brasília, informou a embaixada norte-americana no Distrito Federal. Logo após seu desembarque, Sobel fará um breve pronunciamento à imprensa, no próprio aeroporto de Brasília, mas não dará entrevista, pois quer antes apresentar suas credenciais ao governo brasileiro. Indicado pelo presidente George W. Bush em 23 de maio e confirmado pelo Senado em 29 de junho passado, Sobel é o 53º chefe de Missão no Brasil. De 2001 a 2005, ele foi embaixador dos Estados Unidos na Holanda. Segundo a embaixada americana, antes de ocupar o posto na Holanda Sobel foi presidente da Net2Phone, maior provedora de serviços telefônicos na internet. Sobel foi, também, vice-presidente da recém-constituída empresa ADIR. Entre os postos já ocupados por ele está também o de diretor-executivo e presidente da SJJ Investment Corporation e da CMS Realty Company, nas quais respondia pelas decisões de investimentos em diversas áreas. De 1985 a 1991, participou do conselho diretor do Banco Norcrown de Roseland, em Nova Jersey, fundado por ele. Durante as décadas de 1970 e 1980, o novo embaixador dos EUA no Brasil fundou várias empresas que projetavam, produziam e importavam acessórios para firmas de varejo, tendo mais tarde presidido várias delas. Esses empreendimentos se tornaram algumas das empresas de crescimento mais rápido e de maior inovação no setor, recebendo diversos prêmios durante sua gestão.