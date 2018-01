Novo embaixador dos EUA no Brasil chega a Brasília O novo embaixador americano no Brasil, Clifford M. Sobel, chegou nesta terça-feira, 01, a Brasília e disse que quer ?trabalhar junto com o Brasil para trazer os benefícios da democracia e da globalização para todos os nossos povos?. ?Nós nos Estados Unidos compartilhamos sua (do Brasil) crença nos valores democráticos e queremos construir pontes baseadas na liberdade, crescimento e segurança?, afirmou o embaixador, numa breve declaração à imprensa ao chegar ao país, ainda no aeroporto de Brasília. Ele não quis dar entrevistas antes de entregar as credenciais ao governo brasileiro. A audiência está marcada para esta quarta-feira, no Itamaraty. Sobel elogiou o governo brasileiro. Disse que o país ?é um grande exemplo para os outros países, com uma forte e vibrante democracia focada na estabilidade e na prosperidade regional?. ?Vocês governam pelo exemplo. Seu papel na Minustah (força de paz da ONU liderada pelo Brasil) no Haiti é louvável?, afirmou. Ele disse que Brasil e Estados Unidos devem estar juntos ?não somente na guerra contra o terrorismo, mas na luta contra a pobreza e as doenças?. Sobel destacou as semelhanças entre os dois países. ?Somos países continentais, somos terras de imigrantes, somos melting pots (mistura de várias culturas)?, disse ele. O novo embaixador Indicado pelo presidente George W. Bush em 23 de maio e confirmado pelo Senado em 29 de junho passado, Sobel é o 53º chefe de Missão no Brasil. De 2001 a 2005, ele foi embaixador dos Estados Unidos na Holanda. Segundo a embaixada americana, antes de ocupar o posto na Holanda Sobel foi presidente da Net2Phone, maior provedora de serviços telefônicos na internet. Sobel foi, também, vice-presidente da recém-constituída empresa ADIR. Entre os postos já ocupados por ele está também o de diretor-executivo e presidente da SJJ Investment Corporation e da CMS Realty Company, nas quais respondia pelas decisões de investimentos em diversas áreas. De 1985 a 1991, participou do conselho diretor do Banco Norcrown de Roseland, em Nova Jersey, fundado por ele. Durante as décadas de 1970 e 1980, o novo embaixador dos EUA no Brasil fundou várias empresas que projetavam, produziam e importavam acessórios para firmas de varejo, tendo mais tarde presidido várias delas. Esses empreendimentos se tornaram algumas das empresas de crescimento mais rápido e de maior inovação no setor, recebendo diversos prêmios durante sua gestão.