Novo Censo trará informações sobre casais homossexuais O IBGE inicia nesta segunda-feira, 16, o novo Censo de Contagem da População nos domicílios de 5.435 dos 5.564 municípios do País. E, pela primeira vez, vai trazer informações sobre casais de mesmo sexo e sobre moradores "conviventes", ou seja, que moram no mesmo local e dividem despesas, sem relação de parentesco. O coordenador técnico do Censo, Marco Antonio Alexandre, explicou que as informações serão apuradas porque foram incluídos novos itens na pergunta sobre o responsável pelo domicílio. O recenseador perguntará qual a relação da pessoa com o responsável pelo domicílio e, se for de cônjuge, terá no questionário a opção "de mesmo sexo" para assinalar, o que não ocorria antes. Assim também ocorrerá com o detalhe "convivente", para designar a divisão de despesas sem parentesco. Marco Alexandre explica que a decisão de incluir esses novos itens foi tomada na Comissão Consultiva dos Censos e com a ajuda de especialistas em demografia. O coordenador do Censo ressalta, porém, que a contagem da população em 2007 vai abranger apenas os municípios com até 170 mil habitantes que, ainda que sejam a maior parte do total de municípios (5.435 dos 5.564 municípios do País), somam apenas pouco mais da metade da população brasileira. Ou seja, não dará uma dimensão nacional dos casais de mesmo sexo ou conviventes que dividem um domicílio. Mas, segundo ele, esses itens serão incluídos também no grande Censo populacional de 2010, que vai abranger todo o País. Além disso, o IBGE fará o Censo Agropecuário 2007 (leia ao lado). Pela primeira vez, a operação censitária vai ser totalmente informatizada com entrevistas realizadas em computadores de mão equipados com receptores GPS e mapas digitalizados. Segundo o IBGE, 68 mil recenseadores participarão das pesquisas. Os dados da contagem da população serão divulgados no dia 31 de agosto. No caso do Censo Agropecuário, a divulgação deve ocorrer a partir de outubro. O orçamento previsto para os Censos 2007 é de R$ 560 milhões. O Censo Agropecuário vai ocorrer após dez anos sem um levantamento censitário deste setor no País e vai traçar um perfil detalhado de cerca de 5,7 milhões de estabelecimentos agrícolas de todo o País. O último levantamento desse porte havia sido realizado pelo IBGE em 1996.