Novo cálculo deve definir mínimo em R$ 414 a partir de sábado

Uma edição extra do Diário Oficial confirma, ainda nesta sexta-feira, 29, o valor de R$ 414,00 para o novo salário mínimo que vigora a partir deste sábado, 1 de março. Anteriormente, a proposta de Orçamento da União, em votação no Congresso, definia o valor do mínimo em R$ 412,40 porque considerou a estimativa para o INPC dos últimos 12 meses. O novo valor foi acertado nesta sexta por meio de uma teleconferência entre os ministros da Fazenda, Guido Mantega, e do Planejamento, Paulo Bernardo, após os cálculos da variação do INPC. O percentual de reajuste é baseado nas regras firmadas em acordo com as centrais sindicais, no ano passado, e considera o correspondente a 3,75% do Produto Interno Bruto (PIB), verificado em 2005, acrescido da variação do INPC entre fevereiro de 2007 ao mesmo mês de 2008. A medida provisória é necessária porque o projeto de lei que formalizou o acordo entre governo e centrais sindicais não foi aprovado à tempo pelo Congresso.