Novo boicote emperra sessão na Câmara de São Paulo

Na semana passada, também por causa da disputa pela presidência, a votação do projeto de lei que estabelecia um cronograma para a substituição das sacolas plásticas no comércio paulistano até 2014 foi adiada, a pedido da bancada petista e do "centrão". Nos últimos dois dias, as lideranças não conseguiram acordo para retomar a votação de projetos do Executivo. Estão à espera o aumento de 12% para a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a concessão do mobiliário urbano, que permite à iniciativa privada assumir a exploração dos relógios e termômetros de rua, e a autorização para a contratação, por meio de concurso público, de 700 novos professores para a rede municipal.

As lideranças não conseguiram acertar nem mesmo a votação marcada para hoje de propostas de vereadores, como o que proíbe o som alto em aparelhos portáteis e em carros parados e o que concede isenções fiscais aos comerciantes que tornarem abertos ao público seus banheiros. Outro projeto assinado por todos os líderes de partido, que concede alvará provisório de 1 ano a cerca de 1 milhão de comerciantes irregulares, segue sem previsão de ser levado a plenário. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.