Nove recursos pedem cassação de Miranda A coligação União Democrática do Tocantins interpôs mais um recurso no Tribunal Superior Eleitoral pedindo a cassação do governador Marcelo Miranda (PMDB). Com esse recurso, o TSE contabiliza pelo menos nove pedidos de cassação de Miranda. Cinco foram apresentados nos últimos três meses. Dessa vez ele é acusado de ter se beneficiado, na campanha pela reeleição, em 2006, por meio de promoção pessoal em programas da TV Palmas, do governo local. Nas denúncias anteriores, é acusado de abuso de poder, compra de votos ou propaganda irregular.