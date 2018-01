Nove pessoas realizam ato de apoio a trabalho da PF na Lava Jato

SÃO PAULO - Um grupo de nove pessoas ligadas ao movimento Vem Pra Rua realizaram na manhã deste sábado, 8, um ato de apoio ao trabalho da Polícia Federal na condução das investigações da Operação Lava Jato, que desmontou um esquema de corrupção na Petrobrás. A manifestação ocorreu em frente ao prédio da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo, localizado na zona oeste da capital.

Durante o protesto, os manifestantes fizeram gritos de protesto em favor da atuação da PF enquanto seguravam cartazes com mensagens endereçadas ao juiz Sergio Moro, responsável pelas investigações sobre o caso envolvendo a estatal.

“Impeachment é Justiça. Impunidade é golpe”, gritava o estudante Leandro Mohallem, de 25 anos, que carregava um cartaz com os dizeres “Je suis Moro” - referência ao mote que ficou conhecido após o ataque islâmico ao jornal francês Chalie Hebdo, em janeiro deste ano. O movimento Vem Pra Rua defende o impeachment da presidente Dilma Rousseff e vai participar dos protestos contra a petista marcados para o dia 16 de agosto em todo o País. Algumas pessoas do movimento presentes na manifestação de ontem entregavam panfletos convocatórios para o protesto do dia 16 de agosto aos carros que passavam em frente à sede da Polícia Federal. O Vem Pra Rua realizou ontem panfletagem em outros pontos da cidade, como no parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, e na rua 25 de Março, no região central.

O ato em favor da Polícia Federal durou cerca de uma hora. Enquanto esteve em frente à sede da Superintendência da polícia, o grupo entoou outros gritos de protesto, como “Polícia Federal, orgulho nacional”, “Fora corruptos” e “Vem para a rua, Brasil”. A maioria dos manifestantes vestiam camisetas amarelas, estampadas com uma mão com quatro dedos, suja de petróleo - uma crítica indireta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Não existe corrupção boa. Todos tem que ser punidos. A cadeia é democrática”, afirmou a doutoranda em ciências sociais Patrícia Bueno, de 35 anos, que também participava do ato. “Nosso partido é o nosso País. Não vou deixar a bandeira do meu País mudar de cor”.

Puxão de orelha. Uma funcionária do plantão da Polícia Federal proibiu os manifestantes pendurarem as faixas, as bandeiras e também os laços de papel crepom verde e amarelo nas grades da fachada do prédio da polícia. Ao anunciar o ato deste sábado, o Vem Pra Rua informava que pretendia amarrar fitas verdes e amarelas ao redor da sede da polícia. A funcionária da Polícia Federal, que não quis se identificar, afirmou ter sido um pedido do delegado que estava ontem no plantão.

“Pessoal, é bem legal a manifestação que vocês estão fazendo. Mas vocês não podem colocar nada na grade. O delegado que mandou”, pediu ela aos manifestantes, que passaram a tirar uma bandeira do Brasil que já tinham prendido no portão. “E muito obrigado pelo apoio”, conclui a funcionária.