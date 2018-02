Nove municípios terão novas eleições neste domingo

Em Santa Catarina, haverá eleições suplementares em quatro cidades: Balneário Rincão, Campo Erê, Criciúma e Tangará. No Rio Grande do Sul, em duas: Eugênio de Castro e Novo Hamburgo. Em Mato Grosso do Sul serão outras duas: Sidrolândia e Bonito. E, na Bahia, o município de Camamu terá novo pleito. Desde o início do ano, esses municípios vêm sendo governados interinamente pelos presidentes das câmaras de vereadores.

Além das eleições deste domingo, já estão agendados novos pleitos em 14 municípios. O calendário das eleições suplementares foi aberto em 3 de fevereiro, quando os eleitores de Guarapari, no Espírito Santo, elegeram Orly Gomes da Silva (DEM) prefeito. Cabe aos TREs marcar novas eleições em seus respectivos Estados. Até agora, 25 eleições suplementares já foram agendadas.