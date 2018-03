Nove cidades terão eleições para prefeito no domingo

Nove cidades brasileiras, quatro no Estado de São Paulo, voltam às urnas neste domingo, 4, para escolher seus prefeitos. Os eleitos em outubro de 2012 não puderam tomar posse por decisão judicial ou foram cassados pela Justiça Eleitoral.

O novo pleito é necessário porque os eleitos e não empossados tiveram mais de 50% dos votos válidos. No total, 220 mil eleitores estão aptos a votar. No Estado de São Paulo, as eleições acontecem em Oswaldo Cruz, Itaí, Boa Esperança do Sul e Pedrinhas Paulista.

Em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, haverá um esquema especial de segurança para coibir crime eleitoral. O policiamento será reforçado. No Pará, eleitores de Marituba voltam às urnas também sob forte esquema de segurança. O mesmo deve ocorrer em Pedro Canário, no Espírito Santo, por determinação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Também ocorrem novas eleições em Ponte Serrada, em Santa Catarina, e em Jaquirana, no Rio Grande do Sul.

Desde o início do ano, eleitores de 42 municípios de 18 Estados brasileiros tiveram de votar outra vez. Também estão marcadas para 1º de setembro eleições em Taipas do Tocantins, em Tocantins; Santana de Cataguases, em Minas Gerais, e Augusto Pestana, no Rio Grande do Sul.