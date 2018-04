Nove capitais já tem prefeito eleito no primeiro-turno

O primeiro-turno da eleição para prefeito já está matematicamente definido em 16 das 26 capitais: o PT elegeu três prefeitos; o PMDB, dois; e PSDB, PSB, PP e PC do B também confirmaram uma vitória cada. Os três prefeitos do PT eleitos no primeiro-turno foram João Coser (PT) em Vitória (ES), Raul Filho (PT) em Palmas (TO) e Roberto Sobrinho em Porto Velho (RO). O PMDB venceu em Campo Grande com Nelson Trad e em Goiânia, com Iris Rezende. O PSB manteve a prefeitura de João Pessoa com Ricardo Coutinho; e o PSDB, Curitiba, com Beto Richa. Também confirmaram a eleição antecipada Edvaldo Nogueira do PC do B em Aracaju e Cicero Almeida do PP em Maceió. Segundo-turno Em outras sete capitais, a apuração já foi encerrada e a eleição vai para o segundo-turno: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis, São Luís e Macapá. No Rio de Janeiro, a surpresa foi a ida ao segundo-turno do candidato do PV, Fernando Gabeira (PV), superando Marcelo Crivela (PRB). Ele disputará contra Eduardo Paes (PMDB), que foi o mais votado. Em Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), que conta com o apoio do governador mineiro, Aécio Neves, e do atual prefeito, Fernando Pimentel, disputará o segundo-turno contra Leonardo Quintão (PMDB). Em Porto Alegre, o atual prefeito José Fogaça (PMDB) enfrentará a candidata do PT, Maria Rosário. Na capital baiana, o prefeito João Henrique (PMDB) decidirá a disputa no dia 26 contra o deputado Walter Pinheiro (PT). Em Florianópolis, a disputa será entre o PMDB (Dário Berger) e o PP (Espiridião Amin). São Paulo Outra capital que terá segundo-turno é São Luís (MA), entre João Castelo (PSDB) e Flávio Dino (PC do B). Em Macapá, a disputa no segundo-turno será entre Camilo Capiberibe (PSB) e Roberto Góes (PDT). Por problemas coma transmissão de dados da Justiça Eleitoral, a apuração em São Paulo está atrasada. Com 38% dos votos apurados, às 20h07, o atual prefeito Gilberto Kassab (DEM) liderava com 35;7% dos votos contra 28,8% da candaidat do PT, Marta Suplicy. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.