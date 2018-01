Novas regras eleitorais ainda provocam dúvidas A nove dias do início oficial da campanha eleitoral - dia 6 de julho - candidatos, partidos políticos e os próprios Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) ainda têm dúvidas em relação às novas regras para essas eleições. As novas regras (Lei 11.300, conhecida como minirreforma eleitoral e que alterou a Lei 9.504, das Eleições) entraram em vigor este ano em resposta ao episódio conhecido como escândalo do mensalão. Apesar do propósito de coibir a corrupção nas campanhas eleitorais, juízes eleitorais e os próprios partidos entendem que é fundamental o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) expedir novas resoluções a respeito da matéria, a fim de evitar interpretações equivocadas. Hoje em São Paulo, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) organizou um encontro com representantes de partidos políticos, com o objetivo de divulgar as novas normas sobre arrecadação e aplicação dos recursos de campanha. Em razão da falta de esclarecimentos sobre o que pode ou não ser definido como gasto eleitoral, a reunião não foi conclusiva. Um novo encontro está sendo agendado para os dias 26 e 27 de julho, também na capital, com representantes do TRE e os candidatos que vão disputar essas eleições. A Lei 11.300 delibera sobre propaganda, financiamento e prestação de contas das campanhas eleitorais. Entre as regras já definidas pelo TSE, estão a que determina a prestação de contas pelos candidatos e suas legendas na Internet, nos dias 6 de agosto e 6 de setembro. E também a que estabelece a responsabilidade solidária do tesoureiro de campanha e o candidato na prestação de informações financeiras e contábeis da campanha. Pelas novas regras, será obrigatório a inscrição dos comitês financeiros de partidos e candidatos no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). As dúvidas das novas regras eleitorais, contudo, ainda estão sendo debatidas nas sessões do Tribunal Superior Eleitoral e são provenientes basicamente de consultas. Uma das dúvidas levantadas no encontro das legendas com técnicos do TRE de São Paulo é que a Lei 11.300 proíbe doações em dinheiro, mas o artigo da Lei 9.504 que fala no recebimento de doações em espécie não foi revogado. Além disso, os brindes estão proibidos, mas não o uso de adesivos, flâmulas e bandeirolas, o que suscita dúvidas das legendas sobre a real extensão do que são brindes. Um dos novos instrumentos possibilita a instauração de uma representação eleitoral específica para combater as irregularidades relacionadas a gastos e arrecadação de recursos de campanhas eleitorais, que poderá resultar, caso fiquem comprovadas as irregularidades, na cassação do mandato, mesmo que o candidato tenha sido eleito.