Novas acusações a Protógenes não mudam investigação, diz PF

A Polícia Federal vai divulgar, nos próximos dias, um relatório conclusivo sobre o processo que apura o desvio de conduta do delegado federal Protógenes Queiroz durante a Operação Satiagraha. A informação foi dada nesta segunda-feira, 9, pelo diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corrêa, após reunião com o presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP). No entanto, Corrêa diz que as informações divulgadas neste fim de semana pela revista Veja não vão mudar o rumo das investigações. "Mesmo que sejam retratos da investigação, as informações são dados produzidos pela Polícia Federal." Ele garantiu que as informações não saíram da PF e que os autos do processo também estão na Justiça. "Temos um regramento processual que nos impõe o sigilo." Reportagem informa que Protógenes teria grampeado ilegalmente integrantes do governo, como a ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, do Judiciário, como o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, e do Legislativo. Em relação à denúncia de que o senador Jarbas Vasconcelos (PMDB-PE) estaria sendo alvo de grampos ilegais, Corrêa disse que a PF só agirá após comunicação oficial do presidente do Senado ao ministro da Justiça, Tarso Genro.