Novamente operado, Roberto Jefferson tem quadro estável

RIO - O ex-deputado Roberto Jefferson, de 62 anos, delator do mensalão, foi submetido nesta quinta-feira, 7, a uma cirurgia de “reconstrução do trânsito gástrico”. Segundo boletim médico do Hospital Samaritano, no Rio, seu quadro é estável. Jefferson está num quarto da unidade do hospital da Barra da Tijuca e deve ficar internado por dez dias.

O procedimento foi para corrigir um problema decorrente de outra operação, esta realizada dia 17 de novembro do ano passado, para contornar o estreitamento do canal que transporte a bile, fluido produzido pelo fígado que atua na digestão de alimentos. O ex-deputado ficou com um problema nas alças do intestino.

Jefferson tem histórico de problemas de saúde. Em 2012, descobriu um tumor maligno no pâncreas e teve o órgão retirado, além de parte do estômago, duodeno e parte do canal biliar. Ele ainda tem hipertensão e diabetes e já se submetera a uma cirurgia de redução de estômago, indicada por conta da obesidade mórbida.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em maio de 2015, depois de cumprir em regime fechado 14 meses dos sete anos aos quais foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do mensalão, ele foi liberado pelo Supremo Tribunal Federal para a prisão domiciliar. Ao ser solto, disse que passara na cadeia por oito infecções intestinais, por sobrecarga do intestino grosso. Duas semanas depois, Jefferson se casou com a enfermeira Ana Lúcia Novaes, que já era sua companheira havia dez anos.