Novais recebe apoio de peemedebistas em evento em SP

Frequente na lista dos ministros sujeitos a perder o cargo numa possível reforma ministerial da presidente Dilma Rousseff, Novais foi afagado por seus colegas. "Vim aqui cumprimentá-los por ter Pedro Novais no comando deste processo", disse o ministro da Agricultura para uma plateia ligada ao setor de turismo. "No Congresso, tudo que era bom para o País, estava lá o Pedro Novais", elogiou.

Até o governador petista Jaques Wagner (BA), presente na cerimônia de abertura, rasgou elogios. "Em apenas seis meses, já ficou claro, apesar do tamanho físico miúdo, que ele veio com a cabeça e o coração de gente grande", disse o governador, que destacou a forma como o ministro trata todos governadores, "sem a mesquinhez" da política.

Novais não arriscou um discurso de improviso, preferiu ler, calmamente, seu pronunciamento. Nos 30 minutos de discurso, o ministro do Turismo fez um balanço de sua gestão e dos projetos em curso, entre eles o termo de cooperação assinado hoje com o Ministério da Pesca para ações de incentivo à pesca amadora, a criação do Cadastro Nacional de Turismo para prestadores de serviço, o sistema eletrônico de registro de hóspedes e os projetos de qualificação dos trabalhadores para a Copa de 2014. "Apesar de ser uma pessoa pessimista, eu creio no governo Dilma e no trabalho que estamos fazendo. Não posso deixar de ser otimista com os fatos", declarou.

Até o ex-deputado federal Flávio Dino (PCdoB-MA), ferrenho adversário da família Sarney (patrocinadora da nomeação de Novais), ganhou elogios do ministro. "Agora a Embratur está competentemente dirigida pelo Flávio Dino", disse. O ministro também fez questão de ressaltar que conta com o apoio da presidente da República. "Tenho a honra de ser funcionário e servidor da presidente Dilma, que me tem distinguido com todas as orientações necessárias para que no Ministério do Turismo eu exerça um bom trabalho."

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No final de seu longo discurso, Novais mencionou a presença de seus colegas do PMDB e se desculpou pela emoção. "Estou orgulhoso de estar sendo prestigiado por tantos governadores, ministros, autoridades e pelo meu grande amigo e líder Henrique Eduardo Alves", afirmou. Para ele, a presença dos peemedebistas foi apenas um singelo sinal de apreço. "Eu sou peemedebista há quase 30 anos e então é claro que eu tenho amizades dentro do partido", justificou.

Aos jornalistas, Novais defendeu a melhora da infraestrutura turística do País e, entre um elogio e outro para as questões levantadas pela imprensa, disse que seu grande desafio é ter sua gestão reconhecida. "O meu maior desafio é fazer uma boa administração. É ser reconhecido como uma pessoa que tem o interesse de trabalhar pelo seu País."