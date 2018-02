Nova secretária da Justiça de SP quer reunião com MST

No encontro, agendado para a próxima terça-feira, na sede da secretaria, no Pátio do Colégio, a secretária vai apresentar a política estadual de arrecadação de terras para novos assentamentos. O diretor-executivo do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), Marco Pilla, apresentará a atual situação fundiária do Estado.

A secretária pretende ouvir as reivindicações e propostas dos sem-terra. Além do MST, a nova titular da Secretaria de Justiça encaminhou convite para o presidente do Movimento dos Agricultores Sem-Terra (Mast), Lino de Macedo. "Recebi (o convite) e vamos decidir se participamos", disse o líder hoje à tarde.

O Mast é um dos movimentos que se uniram à ala do MST liderada por José Rainha Júnior e está na disputa pelos 92,6 mil hectares de terras do 15º Perímetro, no Pontal do Paranapanema, consideradas devolutas por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Rainha também recebeu o convite, encaminhado ainda para a direção estadual do MST. O movimento não informou se mandará representante.