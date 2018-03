Nova prisão de Dantas não conflita com STF, diz Tarso

O ministro da Justiça, Tarso Genro, disse nesta quinta-feira, 10, que a nova prisão do sócio fundador do Banco Opportunity, Daniel Dantas, nesta tarde, em São Paulo, não representa confronto entre a 6ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que expediu a nova ordem, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que na última noite concedera habeas-corpus a Dantas e dez outros presos pela Polícia Federal na Operação Satiagraha. Veja também: Dantas ofereceu suborno de US$ 1 milhão para escapar da prisão, diz MP Leia a íntegra da decisão do STF que manda soltar Dantas STF manda soltar Daniel Dantas e mais 10 presos da Satiagraha Beneficiado por habeas-corpus, Daniel Dantas deixa sede da PF Opine sobre a decisão do STF de soltar Dantas Lula defende ação da PF e não comenta decisão de soltar Dantas Dirceu condena 'espetacularização' da PF Entenda como funcionava o esquema criminoso Entenda o nome da Operação Satiagraha, que prendeu Dantas "Não é um desrespeito à decisão do ministro Gilmar Mendes, porque houve um novo motivo para a decretação da prisão", declarou Tarso, sem mencionar a acusação de corrupção ativa, por tentativa de suborno a um delegado da PF, conforme alegou o Ministério Público Federal de São Paulo. Segundo o ministro da Justiça, a decretação de prisão preventiva, hoje, em vez da temporária, como ocorrera na terça-feira passada, tem, entre vários motivos, a possibilidade do indiciado interferir na condução do inquérito e de fugir do país. "O juiz alinhou motivos bastante fortes", completou. Genro disse não ter se surpreendido com a nova prisão de Dantas. " O que nos interessa é que a lei seja cumprida e que se tenha o mais profundo e radical esclarecimento de um crime contra o sistema financeiro brasileiro, cometido por um conjunto de pessoas que provavelmente se considera intocável", enfatizou o ministro da Justiça.