Nova nomeação irrita mais ainda fiscais agropecuários

O presidente do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários (Anffa Sindical), Wilson Roberto de Sá, disse que a categoria está perplexa com as decisões tomadas pelo governo e argumenta que a nova nomeação "confirma as suspeitas de que a Defesa Agropecuária será utilizada para arrecadar fundos para as campanhas eleitorais do próximo ano". Ele explica que, pela primeira vez, os cargos principais da Defesa Agropecuária foram entregues à iniciativa privada. O novo diretor Flávio Turquino era gerente de exportação da Agrícola Jandelle S.A. (Big Frango) e tem passagem por outras empresas como a Cargill.

Denúncia

Wilson Sá informou ao Broadcast que na semana passada durante solenidade no Laboratório Nacional Agropecuário (Lanagro) em Pedro Leopoldo (MG), quando o governo anunciou que investiria R$ 120 milhões na modernização do laboratório, houve uma demonstração da intenção do PMDB de usar a Defesa Agropecuária com fins eleitorais. Segundo ele, o deputado Newton Cardoso (PMDB/MG) disse ao coordenador do Lanagro, Ricardo Aurélio Pinto Nascimento, que antes das compras submetesse ao partido a relação de fornecedores. "O nosso colega ficou numa situação desconfortável", disse o presidente da Anffa Sindical. O Ministério da Agricultura não comentou a denúncia.

Vale lembra que a nomeação do advogado Rodrigo Figueiredo, por indicação do líder do PMDB na Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (RJ), encontrou resistência por parte da Frente Parlamentar da Agropecuária e da presidente da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu (PSD/TO), que manifestaram ao governo as preocupações com a indicação política para um cargo considerado técnico. Segundo eles, a secretaria tem grande importância para o desempenho da balança comercial do agronegócio brasileiro.