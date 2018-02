Nova mesa diretora tome posse na Câmara de São Paulo

"Muitas pessoas podem apresentar ângulos e ênfases distintas, mas isso não diminui nem dificulta a nossa tarefa. Isso dá sim o tamanho do desafio da democracia", afirmou. "Aquilo que caracteriza de fato esta Casa não é a ausência do conflito, mas sim o método para resolver estes problemas é o que presidirá os nossos esforços", acrescentou.

Estavam presentes no evento hoje: a vice-prefeita Alda Marco Antonio, o desembargador Antônio Carlos Malheiros, do Tribunal de Justiça; os secretários municipais de Esportes, Walter Feldman; de Habitação em exercício, Beth Franco, o secretário adjunto da Saúde, José Orlando, o conselheiro Paulo Planet Buarque, do Tribunal de Contas do Município.