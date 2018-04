Nova Guiné: polícia pode retomar prédios do governo

Segundo O''Neill, o número de pode subir para 200 policiais, informa a Associated Press da Austrália. Seu adversário, Michael Somare, está ocupando, acompanhado de sua facção, escritórios do governo, na tentativa de administrar o país. O''Neill e os seus seguidores, por sua vez, estão acampados no parlamento.

O''Neill disse que a polícia já tomou a gráfica do governo e está prestes a tomar controle do Departamento de Finanças, do Departamento do Primeiro-Ministro e da sede do governo. Ele garantiu, porém, que não estava ordenando a prisão de Somare ou de seus ministros. "Eu não tenho autoridade para emitir mandados de prisão", disse.

Tanto O''Neill como Somare têm a pretensão de liderar o país. Papua Mova Guiné também tem hoje dois homens atuando na função de governador-geral e dois chefes de polícia adversários. Cerca de 400 manifestantes estavam fora do parlamento, exigindo que Somare permitisse que O''Neill assumisse o governo. O protesto foi pacífico, supervisionado por uma grande presença policial.