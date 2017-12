Nova força-tarefa vai atuar em desdobramentos da Lava Jato

BRASÍLIA - O Conselho Superior do Ministério Público Federal autorizou nesta terça-feira, 8, a criação de uma força-tarefa para atuar nos desdobramentos da Operação Lava Jato que tramitam na Procuradoria da República do Rio de Janeiro.

Atualmente, estão no Rio as investigações relativas a fraudes e corrupção na estatal Eletronuclear. O caso, chamado de “eletrolão”, investiga crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Em março, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o caso deveria ficar mesmo com a Justiça do Rio e não com o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A força-tarefa terá duração de três meses e contará com o trabalho dos procuradores José Augusto Simões Vagos, Eduardo Ribeiro Gomes El-Hage e Lauro Coelho Júnior.