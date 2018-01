Nova equipe econômica despachará do Palácio do Planalto durante transição

BRASÍLIA - A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República divulgou nesta quarta-feira, 2, uma nota à imprensa, reiterando que a nova equipe econômica do governo será anunciada nesta quinta-feira, 27, e que não há previsão de solenidade de posse dos novos integrantes.

"A nova equipe econômica do governo será anunciada amanhã. Não está prevista solenidade de posse. Os integrantes da nova equipe vão despachar no Palácio do Planalto durante o período de transição", informa a nota da Secom.

Pouco antes, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Thomas Traumann, havia confirmado que o Palácio do Planalto anunciará nesta quinta-feira os novos ministros da Fazenda e do Planejamento. Segundo Traumann, não há "previsão de posse de nenhum ministro" nos próximos dias, ou seja, os ministros atuais vão seguir ocupando os respectivos cargos e os novos terão tempo para montar a equipe de transição.

A presidente Dilma Rousseff se reuniu nessa terça-feira com o futuro ministro da Fazenda, Joaquim Levy, a fim de acelerar a apresentação de um pacote na tentativa de resgatar a credibilidade fiscal do governo.

O ex-secretário executivo do Ministério da Fazenda Nelson Barbosa assumirá o Planejamento. A presidente também decidiu manter Alexandre Tombini no comando do Banco Central.