Nova eleição em Teresópolis-RJ ocorrerá em fevereiro O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou a realização de eleições suplementares para a Prefeitura de Teresópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. O novo pleito está previsto para o dia 5 de fevereiro. Eleito prefeito em 2008, Jorge Mario Sedlacek (expulso do PT) foi cassado no dia 1º de novembro após denúncias de desvios de verbas federais que seriam usadas para recuperar bairros afetados pelas fortes chuvas que caíram na região em janeiro. O vice-prefeito Roberto Pinto (PR) morreu dois dias após assumir a prefeitura interinamente.