Nova direção do PT tomará posse no dia 25 em Brasília

A nova direção nacional do PT, escolhida na eleição interna no final do ano passado, tomará posse no próximo dia 25. Na cerimônia, os membros do atual Diretório Nacional petista se reunirão em Brasília para realizar a transmissão de cargo aos novos ocupantes. Além disso, será empossada a nova Comissão Executiva Nacional, que será liderada pelo presidente reeleito Ricardo Berzoini (SP). Os detalhes da composição da Executiva Nacional só devem ser anunciados perto da posse ou mesmo na data da reunião. Até lá, os grupos que saíram vitoriosos da eleição interna tendem a disputar postos estratégicos, como a Secretaria Geral e a Secretaria de Finanças. Já o número total de cadeiras que cada corrente ocupará nas instâncias do partido deve seguir a proporção de votos obtidos pelos grupos na eleição. A corrente Construindo um Novo Brasil, que representa o antigo campo majoritário da legenda, ficará com 34 das 81 vagas do Diretório Nacional e 8 assentos na Executiva. Em seguida, aparece a chapa Partido é Para Lutar, que foi liderada pelo deputado Jilmar Tatto (SP), com 16 postos no Diretório e quatro na Executiva. O grupo Mensagem ao Partido terá 14 no Diretório e três vagas na Executiva, respectivamente, enquanto a chapa A Esperança é Vermelha ficará com dez e dois postos, respectivamente. A chapa Militância Socialista terá quatro vagas no Diretório e uma na Executiva. Os grupos Terra, Trabalho e Soberania; Democracia é pra Valer e Movimento Popular ficaram com um assento no Diretório e não terão representante na Executiva.