Nova direção do PT tem que sair às ruas, diz Lula

"Nós precisamos dizer para a nova direção do PT, mais pé na estrada e menos bunda na cadeira. Esse pais necessita nesse momento de um partido que debata com o povo", disse Lula em Brasília em evento em que o deputado estadual Rui Falcão lançou a sua candidatura à reeleição ao comando da legenda. A disputa interna está prevista para o próximo dia 10 de novembro e contará com outros cinco candidatos. "O PT é o desejo da sociedade brasileira em mudar a historia desse País", acrescentou Lula. Em outro momento, o ex-presidente atacou a imprensa que, segundo ele, "esculhamba" a classe política. "A imprensa passa 24 horas por dia esculhambando com o político e fico puto porque os políticos não reagem".

O petista também não poupou integrantes da oposição dizendo que o partido fez mais do que todos os seus antecessores. "Poderemos não ter feito tudo, mas que nós fizemos mais que todos eles juntos fizemos. Certamente que isso incomoda. E quando isso incomoda eles, a gente não pode se sentir incomodado, a gente tem que saber que isso exige de nós mais maturidade, mais serenidade", afirmou. Sobre a conjuntura econômica, o petista ponderou que dentro do cenário internacional o Brasil ainda vem crescendo mais que a média dos países. "Em qual lugar do mundo lugar durante 10 anos os trabalhadores tiveram aumento real de salário? Em qual lugar do mundo o salário mínimo cresceu 10 anos consecutivos?"; questionou.