Nova direção do PT assume em fevereiro O PT adiou para 9 e 10 de fevereiro a reunião de seu Diretório Nacional, quando ocorrerá a posse da nova direção, escolhida na eleição interna realizada no final do ano passado. A posse estava prevista para ocorrer ontem e hoje. A data da nova reunião coincide com o aniversário do partido, que comemora 28 anos em 2008. Como previsto inicialmente, o evento acontecerá na sede nacional do PT em Brasília. A pauta do encontro também incluirá debate sobre a conjuntura nacional e a escolha da Comissão Executiva Nacional.