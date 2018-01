Nova dificuldade para liberação de corpo de seqüestrador Apesar de estar liberado pelo Instituto Médico Legal (IML), na zona oeste, o corpo do seqüestrador Fernando Dutra Pinto ainda deve permanecer no local por mais algumas horas. O pai dele, Antônio Sebastião Pinto, foi ao cartório do 27º Subdistrito do Jaguaré para pegar o atestado de óbito e conseguir retirar o corpo, que será levado para o Cemitério Jardim das Flores, em Cotia, na Grande São Paulo, onde será sepultado. Segundo a Rádio Eldorado AM, no cartório, porém, o pai do seqüestrador foi informado de que precisará da assinatura de um juiz corregedor autorizando a liberação para que seja expedido o atestado de óbito. Isso ocorre porque a morte aconteceu há mais de quinze dias. O juiz só chegará ao cartório por volta das 13h30 e o pai do seqüestrador terá que aguardar para, somente depois, voltar ao IML e retirar o corpo. O sepultamento está previsto para o fim da tarde, mas agora já não existe certeza se haverá tempo para isso.