Nova constituição do Equador é aprovada, aponta boca de urna O presidente do Equador, Rafael Correa, obteve um amplo respaldo a seu projeto constitucional de caráter socialista no referendo deste domingo, segundo pesquisas de boca de urna realizadas até as 16h (horário local, 18h de Brasília). A pesquisa da empresa Santiago Pérez, contratada pelo governo, estimou que 66 por cento dos votos foram favoráveis à nova Constituição. O estudo privado Cedatos-Gallup, contratado por meios de comunicação local, apontou vitória por 70 por cento. As urnas serão fechadas às 17h (horário local). (Por Alexandra Valencia e Enrique Andrés Pretel)