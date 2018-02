Notificação vai ser recebida hoje às 11 horas

BRASÍLIA - O secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello Filho, disse nesta segunda-feira que o presidente afastado da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL), não precisaria receber à noite a notificação do Supremo Tribunal Federal (STF). “Ele considerou que deveria ser em público e agendou para amanhã (hoje) às 11 horas”, afirmou.

Mais cedo, um oficial de Justiça tentou entregar na residência oficial do Senado a notificação da decisão de afastamento de Renan. O oficial chegou às 21h34 e deixou o local cinco minutos depois. Na residência, estavam, além do peemedebista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e senadores.

Segundo o secretário-geral da Mesa do Senado, não há previsão de apresentação de recurso, uma vez que a decisão do ministro Marco Aurélio pode ser analisada pelo plenário do STF já amanhã.