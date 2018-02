Noticiário desfavorável a Dilma sobe para 46%, diz Ibope

Para os entrevistados, a Copa do Mundo é o tema mais lembrado, com 38% das menções. Em segundo lugar, com 36%, estão as manifestações, índice bem menor do que em julho do ano passado, período em que ocorreram grandes atos públicos da população país afora, que foi de 63%. As greves surgem em terceiro lugar, com 17% das citações. No quarto lugar, estão as lembranças de corrupção ligadas diretamente ao governo federal, com 14%.

O levantamento foi realizado entre os dias 13 e 15 deste mês, com 2.002 pessoas em 142 municípios. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.