Notícia da prisão incomoda petistas reunidos em MG

Durante todo o dia o comentário dos poucos petistas que tocaram no assunto era de que o partido não tem nenhuma relação com Marcos Valério, apontado pelo Ministério Público Federal como operador do mensalão, e que a prisão não tinha nenhum efeito sobre o encontro do diretório. Um dirigente petista, no entanto, reconheceu o desconforto: "É um fantasma lambendo as nossas orelhas".

Embora tenha apresentado Marcos Valério aos petistas, o ex-deputado Virgílio Guimarães disse não ter tido contato recente com o empresário. "Eu apresentei o publicitário. Se depois alguém fez ou não fez do Marcos Valério um operador, já não é comigo. Até porque nessa época ele, por alguma razão, se afastou de mim. Não me arrependo de nada. Nossas famílias continuam amigas, não tenho razão nenhuma para romper com Marcos Valério", disse Virgílio.

Três réus do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF) estavam na reunião do diretório: o deputado José Mentor (SP), o ex-deputado e hoje assessor do Ministério da Defesa José Genoino e o ex-ministro José Dirceu. Genoino não quis comentar a prisão de Marcos Valério. Mentor e Dirceu não falaram com a imprensa.

A senadora Marta Suplicy disse sequer ter sido informada do episódio, quando saiu da reunião, no meio da tarde. O secretário de Comunicação do partido, deputado André Vargas (PR), comentou a coincidência da prisão de Marcos Valério justamente no dia da reunião do diretório nacional na capital mineira. "Coincidência nem feliz nem infeliz. Isso não nos diz respeito". As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.