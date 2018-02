Notas comprovam que Yeda usou dinheiro público, diz oposição

Os deputados estaduais de oposição à governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), que integram a CPI da Corrupção e a Comissão Especial que analisa o pedido de impeachment da tucana disseram durante entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira que têm documentos que comprovariam o uso de dinheiro público na reforma da casa de Yeda.

Segundo Stela, as notas fiscais obtidas em três lojas de material de construção e móveis de Porto Alegre demonstrariam a compra de materiais de construção e mobília por parte da Casa Militar do Estado, em um valor total que atinge cerca de R$ 100 mil.

De acordo com a oposição, os materiais de construção e móveis eram adquiridos através da Casa Militar e entregues na rua Araruama, 806, onde Yeda reside desde 2006.

As compras do governo incluiriam cerca de R$ 8 mil em pisos de borracha utilizados em garagens e móveis com tema infantil, que teriam sido utilizados na decoração do quartos dos netos da governadora.

