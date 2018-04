Notas Dentro da área Amigo de Renan Calheiros (PMDB-AL), o lobista da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) Vandenberg dos Santos acompanhou de camarote, isto é, de dentro do próprio plenário, a votação que elegeu o novo presidente do Senado. Senha extraviada Convocada às pressas para votar em José Sarney , Maria do Carmo (DEM-SE), em licença médica havia um ano, reapareceu ontem. Na hora H, porém, não se lembrou da senha para registrar a presença. Após muita correria, conseguiu votar. Licença para trair Mais fiel a Sarney do que ao PSDB, o senador Papaléo Paes (AP) conseguiu obter do comando do seu partido uma autorização para trair abertamente o candidato Tião Viana (PT-AC), apoiado pelos tucanos.