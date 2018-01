Nota do PT cobra presidente e governador Com o título "Celso Daniel Vive !", o Partido dos Trabalhadores divulgou, no início da noite de hoje, nota oficial comentando o seqüestro e o assassinato do prefeito de Santo André e criticando "a incapacidade das polícias estaduais e federal de enfrentar o crime organizado, que vem crescendo cada dia mais no País". O partido cobra do Presidente da República e do governador do Estado o esclarecimento do crime e a punição exemplar de seus autores. Eis a íntegra da nota do PT: O Partido dos Trabalhadores cumpre o doloroso dever de informar à opinião pública do País sobre o assassinato do Prefeito Celso Daniel, fundador do PT. Celso cumpria seu terceiro mandato como prefeito de Santo André, eleito, como nas vezes anteriores, pela imensa maioria de seus concidadãos. Sua morte, após haver sido seqüestrado, priva o PT de um de seus mais importantes dirigentes. Ele reuniu as qualidades de intelectual brilhante com as de homem de ação. Deu às suas gestões a marca da inovação administrativa, que soube combinar com a democratização do Estado e a participação popular. Governou para as maiorias. Deu prioridade às demandas dos pobres e excluídos. Foi destacado deputado federal. Manteve sempre suas atividades de professor universitário. Esses atributos levaram a Direção Nacional do Partido a indicá-lo como coordenador do Programa de Governo para as eleições presidenciais de 2002, função que vinha desempenhando com a competência que caracterizou todas suas ações. O assassinato de Celso Daniel, assim como o do prefeito de Campinas, Antônio da Costa Santos, o Toninho, em setembro último, e vários atentados e ameaças a prefeitos e dirigentes do PT são mais uma demonstração da intolerável onda de violência que atinge o País, em particular o Estado de São Paulo. A violência que se abate sobre o conjunto da sociedade, em especial sobre os mais pobres, não pode ser creditada exclusivamente à aguda crise social que o País vive nos últimos anos. Ela é fruto também e, nos dias que correm, principalmente, da incapacidade das polícias estaduais e federal de enfrentar o crime organizado, que vem crescendo cada dia mais no País. O problema fundamental hoje é o da impunidade com que agem as quadrilhas. As autoridades federais e o governo de São Paulo têm fraquejado no enfrentamento do crime organizado. O Estado de São Paulo transformou-se no território privilegiado dos seqüestros, das chacinas, dos homicídios. Os assassinatos de nossos prefeitos, os atentados e ameaças a dirigentes do Partido dos Trabalhadores dão uma inequívoca dimensão política e um caráter de conspiração à ação do crime organizado, que se infiltra nos aparelhos policiais e não tardará a contaminar, como já ocorre em outras regiões do País, outras esferas dos poderes Executivo, Judiciário e Legislativo. O Partido dos Trabalhadores adverte ao Presidente da República e ao Governador do Estado de São Paulo sobre suas responsabilidades no esclarecimento dos crimes e na punição exemplar de seus responsáveis. O PT não assistirá de braços cruzados ao assassinato de seus dirigentes e militantes. Saberá denunciar os que, por ação ou omissão, mergulham o País na violência. Convocamos toda sociedade brasileira, os paulistas em especial, para manifestar seu repúdio à impunidade e à incompetência das autoridades. Conclamamos a sociedade para que expresse em todos os espaços cidadãos sua vontade de construir um Brasil de paz e de justiça. A direção nacional do Partido dos Trabalhadores solidariza-se com a família de Celso Daniel, com seus amigos, companheiros e colaboradores e com todos os cidadãos de Santo André que se vêem, como nós, privados desta figura excepcional de cidadão e homem público. Celso Daniel viverá sempre em nossos corações e em nossas esperanças de um Brasil justo e soberano.