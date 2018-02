Nota da SDS de PE explica ação da polícia em protestos

Dez jovens foram presos nas manifestações. Um pela manhã e os outros nove à tarde, na saída da passeata na Praça do Derby, que foi dispersada pelos policiais. Três deles eram menores. Todos foram liberados até o início da noite. A SDS informou que uma agência bancária da área foi depredada.

A polícia fez disparos de tiro de borracha e usou bombas de efeito moral e spray de pimenta contra os manifestantes. A SDS afirmou que toda a ação policial foi acompanhada por equipes da Corregedoria Geral da secretaria.

A prisão em flagrante do estudante Rodrigo Dantas, no final da manhã em uma estação do metrô, após o desfile oficial, foi por desobediência e resistência, de acordo com a polícia,. "O mesmo desobedeceu aos policiais militares quando estes impediam que mais uma vez vagões do metrô fossem depredados por grupos de manifestantes que usavam máscaras", justificou a nota. Dantas foi liberado depois de pagar fiança de R$ 1 mil.