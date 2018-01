Nota da prefeitura de Santo André critica a polícia O prefeito de Santo André, João Avamileno (PT), divulgou na tarde desta quinta-feira uma nota oficial, assinada por ele e pelos secretários de governo, com críticas pesadas ao desempenho da polícia nas investigações do assassinato do prefeito Celso Daniel (PT). A nota foi lida pelo ex-secretário de governo e atual chefe de gabinete da prefeitura, Gilberto Carvalho, no início da entrevista coletiva do arquiteto Klinger Luiz de Oliveira Souza, secretário de Serviços Municipais do Município. Eis a íntegra da Nota Oficial: "Completa-se hoje o 13º dia do seqüestro do Prefeito Celso Daniel. O que temos até o momento, além de nossa dor? - não se localizou o cativeiro; - não se encontraram os veículos; - não há pista nenhuma dos executores deste crime bárbaro. O que temos efetivamente? Temos a ação descoordenada de uma Polícia que desde o primeiro momento deixou vazar para uma emissora de Televisão a notícia do seqüestro, impedindo qualquer adoção de tática diferenciada, numa eventual negociação com os seqüestradores. Temos o vazamento constante de informações sobre depoimentos e investigações parciais que só faz facilitar a fuga e despiste dos criminosos, além de lançar suspeitas sobre a vítima e testemunhas. Esta ação permite que setores irresponsáveis da Imprensa assaquem contra a honra da vítima e leva a opinião pública a antecipar julgamentos infundados. Ao invés de se priorizar a investigação efetiva e competente sobre os criminosos, centra-se a ação em investigações sobre as vítimas. Temos o reaquecimento de matérias jornalísticas antigas a respeito de contratos e processos administrativos da Prefeitura de Santo André, sob o argumento falacioso da busca de eventuais redes de interesses que teriam sido contrariados pela Administração. Temos, em setores da Imprensa, a produção de verdadeiras obras de ficção, estabelecendo nexos e enredos novelescos sem sustentação efetiva nos dados da realidade. Não nos deram tempo de, sequer, chorar nossa dor. Basta! Não aceitamos a continuidade deste quadro. Não podemos aceitar que eventuais prejuízos à imagem de um Governo possam provocar uma ação difamatória, operações diversionistas, que tirem o foco da opinião pública sobre este crime hediondo que vitimou o Prefeito Celso Daniel e continua ameaçando Cidadãos paulistas e brasileiros. A ninguém interessa a partidarização desta questão. Àqueles que imaginam tirar proveito desta onda de calúnias e boatos, lembramos o testemunho da história e a certeza de que a verdade prevalece e liberta. Estamos convidando a todas as forças políticas, as Entidades representativas e toda a sociedade de Santo André, da Região do Grande ABC e de todo o Estado para que organizemos manifestações continuadas exigindo a apuração adequada deste crime e de todos os crimes pendentes, pondo fim à impunidade que estimula a criminalidade. Nesta perspectiva, na próxima terça feira, às 18 horas, vamos inaugurar, no Paço Municipal de Santo André, um painel que vai anunciar, dia por dia, a ausência da apuração deste crime. Desejamos, sinceramente, que este painel tenha duração muito pequena. Faremos, juntamente com a população de Campinas, atos de mobilização e uma vigília popular por ocasião do 30º dia da morte de Celso Daniel, exigindo o empenho dos responsáveis pela apuração destes crimes. O Governo de Santo André não tem medo da verdade, doa a quem doer. A honra à memória de Celso Daniel nos obriga a tomar todas as medidas no sentido de preservar a verdade a respeito de sua trajetória pessoal e política. O que não podemos aceitar é que se forjem táticas que busquem desviar a apuração do crime de seu foco central. Não descansaremos, juntamente com os Cidadãos e Cidadãs Andreenses, enquanto este crime não for esclarecido e seus responsáveis punidos. Agradecemos a um número imenso de pessoas e entidades que nos manifestaram sua solidariedade, assim como expressamos nosso reconhecimento aos profissionais da Imprensa e da Polícia que se empenham de fato para que a verdade prevaleça, ainda que lhes falte, muitas vezes, as condições para fazer valer seu empenho e boa vontade. Santo André, 31 de janeiro de 2002."