'Nosso papel é presesionar', diz Paula Lavigne

Caetano Veloso, Paula Lavigne e outros artistas, que participam desde o mês passado um movimento pelo "fora, Temer", aumentaram suas postagens nas últimas horas, pedindo que a Câmara dos Deputados aceite a denúncia contra o presidente. Com a hashtag #342agora, artistas têm subido vídeos e memes para pressionar o legislativo a votar pela admissibilidade da denúncia contra Temer. As ações fazem parte da ação "342 Agora", em referência ao número de votos necessários para que a denúncia passe na Câmara.

Apesar do movimento virtual, Lavigne não tem muitas esperanças de que a denúncia seja aceita. "É triste, mas não vai rolar. Não vai rolar. Vamos ter que continuar aguentando esse governo terrível. Agora, o nosso papel é continuar pressionando", afirmou.

Lavigne diz que mesmo com a vitória do governo, o movimento dos artistas deve continuar. "Não é uma decisão só minha. Mas vou tentar uma reunião esse final de semana do grupo para a gente definir os próximos passos", disse.