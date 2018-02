'Nosso grande adversário é o PT', afirma Aécio O candidato do PSDB à Presidência da República, Aécio Neves, disse ontem em Dourados, Mato Grosso do Sul, onde cumpriu agenda de campanha, que o projeto do partido tem como adversário o governo petista. "Nosso antagonismo é com o PT. As nossas propostas se confrontam com aquelas que hoje governam o Brasil", afirmou.