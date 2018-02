'Nossa resposta virá em 2014', diz líder do PT na Câmara

Brasília - Em discurso realizado no plenário da Câmara nesta terça-feira, 19, o líder do PT, deputado José Guimarães (CE), disse que a resposta da legenda às prisões dos condenados no mensalão "virá em 2014". Emocionado, o parlamentar fez referência à disputa eleitoral do próximo ano, quando a presidente Dilma Rousseff deverá se candidatar à reeleição. "É duro, a gente chora, a gente se abate [com as prisões]", disse.

No discurso, o deputado acusou de golpe as prisões de petistas que fizeram parte da cúpula da legenda, como o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-presidente do PT, José Genoino, que é seu irmão, e o tesoureiro do partido, Delúbio Soares. "O PT está doído, eu estou doído, mas encontrarei forças", afirmou.

Guimarães criticou a ação conduzida pela Polícia Federal, que transferiu os petistas condenados para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, no último sábado, dizendo que os correligionários "estão preparados para enfrentar o espetáculo". E criticou, ainda, o tratamento dado ao seu irmão, que em meados deste ano passou por cirurgia cardíaca e chegou a ser atendido por médicos na cela em Brasília, após apresentar sinais de pressão alta. "Genoino não pode ficar onde está. Todo mundo sabe, visitem quem duvida. Seria bom que algum ministro do STF o visitasse", disse.