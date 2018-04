'Nós sabemos fazer e eles não sabem', diz Dilma em Salvador

SALVADOR - A candidata petista à presidência, a ex-ministra da Casa Civil Dilma Rousseff, rebateu nesta segunda-feira, 21, em Salvador, as alegações de que não tem experiência administrativa suficiente para disputar o cargo, levantadas pela oposição. "A diferença é que nós sabemos fazer e eles não sabem", argumentou. Dilma esteve em Salvador para, acompanhada de seu candidato a vice, Michel Temer (PMDB), acompanhar a convenção estadual do PMDB, que tornou oficial a candidatura do ex-ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima, ao governo baiano - concorrendo com o atual governador, Jaques Wagner, do PT.

A candidata disse que a oposição "está confundindo experiência administrativa com experiência eleitoral" ao fazer os ataques. "Até lamento não ter experiência eleitoral, mas depois de estar à frente de todos os principais projetos do governo Lula, posso dizer que governar eu sei."