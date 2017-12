Norte e Nordeste são campeãs em irregularidades, informa CGU

A Controladoria Geral da União (CGU) informou nesta terça-feira, 24, que as regiões Norte e Nordeste do País são as campeãs em irregularidades na gestão de recursos públicos federais. A declaração foi dada pelo ministro Jorge Hage com base na fiscalização realizada pelo órgão desde 2003 em municípios de todo o País. Isso ocorre nas duas regiões, segundo a CGU, em função do atraso político, da falta de sociedade civil organizada e de pouco acesso à informação. Veja também: CGU proíbe Gautama de firmar contratos na administração pública Em evento, nesta terça-feira, com a participação de Hage, mais 60 municípios e 8 Estados foram sorteados para participarem da fiscalização na execução de programas do governo federal. Por essa metodologia, a CGU percorre o caminho da verba liberada até a execução do programa ou convênio. O foco é a região onde o dinheiro é aplicado independentemente se o gestor é município, Estado, ONGs ou mesmo o órgãos do governo federal. Desde o lançamento, em abril de 2003, a iniciativa resultou em 1.221 inspeções de municípios e 53 de unidades da federação. Durante a permanência nos municípios e Estados, os auditores da CGU visitam obras, hospitais, escolas, fazem a checagem de documentos e de bens e entrevistam cidadãos e agentes públicos. Nas 22 primeiras edições do programa de fiscalização de municípios, esses técnicos fiscalizaram a aplicação de R$ 7,2 bilhões em recursos federais.